Авиакомпании смогут строить в аэропортах собственные заправки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Минтранс готовит проект изменений в федеральные авиационные правила. Документ изменит стандарты наземного обслуживания самолетов.

По новым правилам, авиакомпании смогут строить в аэропортах свои топливно-заправочные комплексы (ТЗК), если им это будет выгодно. Сейчас такие комплексы по большей части принадлежат операторам, которые сами устанавливают цены.

Заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации министерства транспорта Андрей Шнырев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что существующие авиационные правила требуют доработки.

Авиакомпании смогут строить в аэропортах свои заправочные комплексы

"Речь идет о совершенствовании правил, которые были приняты в 2000–2002 годах. Авиация развивается, появляются новые международные стандарты. Сейчас подготовлен новый проект, который сделает эту систему совершеннее", – сказал он.

Как пишет "Российская газета", в новых правилах предусмотрено издание подробных требований к операторам, осуществляющим хранение и заправку авиационного топлива. В ближайшие дни проект будет вынесен на публичное обсуждение.

Также авиакомпании смогут на нефтебазе организовать свой ТЗК и привозить горючее для заправки в крыло. Это снизит монополию топливно-заправочных комплексов в аэропортах. Издание отмечает, что новый порядок отразится на стоимости авиабилетов, поскольку перевозчики будут применять самые выгодные схемы авиаобеспечения.