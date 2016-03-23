Рейс Краснодар – Москва задержали из-за подозрительного пассажира

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Рейс авиакомпании "ЮТэйр" из Краснодара в Москву задержали на почти час из-за подозрительного пассажира, сообщает "Интерфакс".

Причиной задержки стала просьба одного из пассажиров покинуть воздушное судно перед вылетом. Мужчину сняли с борта, после чего командир воздушного судна принял решение о повторном досмотре самолета.

Пассажиров направили в аэровокзал. Однако подозрительных предметов на борту не обнаружили. В результате вылет самолета задержали на 45 минут.

Подозрительного пассажира в свою очередь доставили в опорный пункт МВД, где он объяснил причины поведения личными обстоятельствами – мужчина получил сообщение о смерти матери, поэтому ему пришлось изменить свои планы.

Напомним, московские аэропорты усилили меры безопасности после теракта в Брюсселе.

В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово усилены наряды на входных группах. Специалисты аэропортов тщательно проверяют пассажиров и багаж. Также повышен контроль за прибывающими в столицу грузами и почтой.