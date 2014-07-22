Самолет Москва-Тель-Авив вернулся в аэропорт Внуково

Рейс Москва-Тель-Авив вернулся во Внуково

Рейс Москва-Тель-Авив вернулся в аэропорт Внуково. Руководство компании "Трансаэро" приняло такое решение из-за опасности посадки в аэропорту Бен-Гурион, сообщает телеканал "Москва 24".

Также отменены несколько завтрашних рейсов. Кроме того, рейс Москва-Тель-Авив компании "Аэрофлот" также развернулся и возвращается в аэропорт Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".

Добавим, что авиакомпании Германии, Австрии, Бельгии и Франции также на неопределенный срок приостановили все свои рейсы в направлении Израиля.

Федеральное авиационное управление США предписало американским авиакомпаниям отменить полеты в Тель-Авив из-за продолжающихся там ракетных обстрелов со стороны движения ХАМАС.