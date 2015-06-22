Системы всех авиакомпаний уязвимы для хакерских атак – эксперт

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Исполнительный директор польской авиакомпании Lot Себастьян Микош прокомментировал хакерскую атаку на компьютерную сеть перевозчика, произошедшую в воскресенье. Из-за взлома системы наземных служб более 1400 пассажиров компании не смогли вылететь из Варшавы.

"Это проблема индустрии в целом, и мы должны уделять ей еще больше внимания, если, конечно, это возможно", – цитирует Микоша агентство Рейтер. Он также добавил, что подобное происшествие может случиться с любой авиакомпанией в любой момент.

Ранее сообщалось, что 21 июня в воскресенье не смогли вылететь их Варшавского аэропорта 1400 пассажиров компании Lot. Три рейса были отменены, еще 12 – задержаны. Причиной стала хакерская атака, произошедшая около трех часов дня. Целью кибер-преступников была система наземных служб. В результате пришла в не исправность система формирования полетных планов.

В сообщениях на сайте перевозчик подчеркивал, что во время атаки не было угрозы безопасности пассажиров в воздухе. "Самолеты, которые уже находятся в воздухе могут продолжить свое путешествие, прибывающие рейсы благополучно приземлятся", – заявили представители перевозчика.

На ликвидацию последствий несанкционированного проникновения ушло около пяти часов.