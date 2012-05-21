Обзор московской прессы: 21 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект поправок к городскому бюджету на 2012 год. Новые его параметры: доходы в объеме 1,44 трлн руб., расходы — 1,69 трлн руб. Дефицит практически не изменится и составит 253 млрд руб., а доходная и расходная части сократятся на 20 млрд руб. Основной причиной снижения прогноза доходов станет ожидаемое мэрией снижение налоговых поступлений, в целом они уменьшатся на 27 млрд руб. «Коммерсантъ»

Аэропорты Шереметьево и Внуково в ближайшие дни выберут консультанта для сделки по объединению. На победу в конкурсе претендуют четыре крупнейшие международные консалтинговые компании, фаворитом среди которых, по данным "Ъ", является A.T. Kearney. Минтранс оценивает стоимость услуг консультанта в 50 млн руб., но аэропорты ее хотят снизить на 20%. «Коммерсантъ»

Уже в ноябре этого года между улицами Шверника, Карьер и Большая Черемушкинская появится новый парк. Об этом «Известиям» сообщила Елена Никифорова, пресс-секретарь префектуры Юго-Западного округа. На его оснащение городские власти готовы потратить почти 150 млн рублей. «Известия»

Подрядчики, некачественно отремонтировавшие столичные дворы, могут стать фигурантами уголовных дел. Предложение наказывать коммунальщиков таким образом озвучил мэр Сергей Собянин, заметивший, что штрафы уже не работают. Представители бизнеса, как и жители, считают, что в недоделках во многом виноваты сами власти. «Известия»

Столичные парки не прочь отдать свои дорожки и аллеи под размещение рекламных 3D-рисунков. В последнее время трехмерные граффити на асфальте становятся все более востребованными у заказчиков. Одним из первых предложения рекламодателей готов рассмотреть парк «Фили». Эксперты полагают, что услуга существенно обгонит по популярности распространенный цветочный брендинг в зеленых зонах – оформление логотипов компаний с помощью цветов на клумбах. «Известия»

В Москве на Хитровке пять жилых домов превратились в военный городок. Минобороны передало весь свой жилой фонд в управление созданной министерством компании «Славянка». При переоформлении документов к некоторым адресам в центре столицы добавились слова «военный городок». Но, по мнению БТИ, таких адресов в городе нет – формально строения исчезли с карты мегаполиса. А платежи жильцов за ЖКХ по старым реквизитам оказались недействительными. «Маркер weekly»

Движение по Крымскому мосту в центре Москвы этим летом может быть ограничено. В середине июня на нем начнут менять деформационные швы. «МК»

За неделю работы нового сервиса, посвященного содержанию московских дворов, на портал «Наш город» от жителей столицы поступили сотни жалоб. Больше всего москвичи недовольны незаконными парковками и состоянием детских площадок. В пятницу, 18 мая, на оперативном совещании мэр Москвы Сергей Собянин призвал префектуры уделить внимание требованиям горожан. И предупредил, что за нарушение контрактов по благоустройству столицы подрядные организации привлекут к уголовной ответственности. «Московские новости»