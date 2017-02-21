Вырос пассажиропоток Московского авиационного узла

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Пассажиропоток Московского авиационного узла увеличился на 16,5 процента в январе 2017 года и составил 5,85 миллиона человек, сообщает Росавиация.

На международных направлениях в первый месяц текущего года перевезено 2,67 миллиона пассажиров, рост – 19,6 процента. На внутренних рейсах объемы перевозок составили 3,18 миллиона человек, увеличение на 14,1 процента.

Объемов перевозок грузов увеличился на семь тысяч тонн и составил 29,4 тысячи тонн, а количество почтовых перевозок возросло почти на 43 процента – до 5,15 тысячи тонн.

В январе пассажиропоток больше всего вырос в аэропорту Внуково: на 49,5 процента – до 1,08 миллиона человек. В Шереметьеве число пассажиров увеличилось на 19,1 процента – до 2,68 миллиона, а в Домодедове – на 2,1 процента – до 2,09 миллиона человек.