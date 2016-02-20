В Астрахани задержали два московских авиарейса

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Работа международного аэропорта Астрахани нарушена из-за сильного снегопада, задержан вылет двух авиарейсов в Москву.

По данным онлайн-табло аэропорта, отложен вылет в Домодедово рейса компании "S7 Airlines", запланированный на 15.30, а также вылет рейса "Аэрофлота" в Шереметьево в 18.55. Расчетное время, когда самолеты этих рейсов поднимутся в воздух – 20.00 и 23.00 соответственно

Кроме того, как сообщает ТАСС из аэропорта Домодедово в 14.40 по московскому времени должен был прилететь самолет компании "S7 Airlines". Из-за метеоусловий в Астрахани его отправили на запасной аэродром в Волгоград.

Следующий авиарейс компании "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево должен был прибыть в Астрахань в 17:50, он задержан до 19:50.

Ожидается, что снег в Астрахани будет идти до завтрашнего утра. Температура в городе сейчас примерно 3 градуса мороза, местами наблюдается туман.