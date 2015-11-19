Сегодня в СМИ: бомба в А321, тарифы на ОСАГО и ложные вызовы

Фото: m24.ru

Лайнер над Синаем могли взорвать таким же устройством, как московские дома в 1999 году

Вчера боевики запрещенного в России "Исламского государства", ранее бравшие на себя ответственность за катастрофу самолета А321 компании "Когалымавиа", в результате которой погибли 224 человека, опубликовали фотографию бомбы, с помощью которой якобы и был совершен теракт, пишет "Коммерсантъ".

По выводам экспертов, ее конструкция на основе таймера и армейского электродетонатора во многом напоминала аналогичные устройства, использованные террористами под руководством Хаттаба для взрыва жилых домов в Москве в 1999 году. Разница оказалась лишь в мощности использованной взрывчатки и в том, что современные террористы использовали вместо часов микросхему размером с десятикопеечную монету.

Московские аэропорты просят господдержки для инфраструктуры

Как выяснил "Коммерсанъ", московские аэропорты не поддержали альтернативных вариантов развития своей аэродромной инфраструктуры с привлечением внебюджетных источников.

Операторы аэропортов готовы развивать аэродромы лишь при наличии серьезной господдержки – в частности, субсидирования процентной ставки по кредитам, привлекаемым на 20-30 лет в госбанках. В противном случае, по их мнению, возникает риск резкого увеличения тарифов на аэропортовые услуги.

Комиссия президента сможет блокировать счета и имущество граждан и компаний

Право блокировать счета и имущество юридических и физических лиц на основании одного лишь подозрения в причастности к террористической деятельности получит новая межведомственная комиссия, создать которую распорядился президент, сообщают "Ведомости".

Под такие санкции могут подпасть люди или организации, "в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их в причастности к террористической деятельности, но нет оснований для их включения в перечень таких организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму", говорится в указе президента, опубликованном в среду.

Страховщики просят отменить регулирование тарифов на ОСАГО

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина разрешила страховщикам готовить дорожную карту либерализации ОСАГО, сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса на форуме "Будущее страхового рынка".

Выступавший следом зампред ЦБ Владимир Чистюхин это подтвердил. Но это явно не вопрос ближайшего будущего, следует из слов Чистюхина: "Пока система не сбалансирована, бессмысленно ставить вопрос о сроках либерализации".

Обработка грузов "Аэрофлота" досталась структуре Аркадия Ротенберга

"Москва карго", совместная компания аэропорта Шереметьево (25,1 процент) и российской структуры TPS Avia, выиграла контракт "Аэрофлота" на обработку грузов в марте, действовать он начал 30 августа, пишут "Ведомости".

Компания "Шереметьево-карго" (21,16 процент компании принадлежит менеджменту и директорам, еще 8,9 процентов – у Шереметьево), которая много лет обрабатывала грузы перевозчика, осталась недовольна и в Арбитражном суде Москвы потребовала признать контракт недействительным.

Суд отказал, но "Шереметьево-карго" подала апелляцию, которая будет рассмотрена 9 декабря. Представитель "Аэрофлота" от комментариев отказался.

Google реанимирует проект социальной сети Google Plus

Компания Google реорганизует свою социальную сеть Google Plus, которая до сих пор существенно отставала по популярности от конкурентов вроде Facebook и Twitter, сообщают "Ведомости".

В новой версии Google Plus, представленной в среду, разработчики не стремились воспроизвести традиционную модель социальной сети на основе концепции персональных профилей и связей между друзьями, а сфокусировались на поддержке сообществ по интересам.

Столешников переулок выбыл из десятки самых дорогих улиц мира

Столешников переулок выбыл из десятки самых дорогих улиц мира и сейчас занимает 12-е место в рейтинге, составленном консультантами в сфере недвижимости Cushman & Wakefield, сообщают "Ведомости".

Годовая аренда в долларах на самой дорогой российской улице упала за последний год на 29,2 процента и составляет 3814 евро/квадратный метр. Год назад Столешников переулок замыкал десятку: тогда он впервые попал в нее, а в 2013 году он опередил Тверскую по стоимости аренды.

В спецслужбах отмечают резкое увеличение киберпреступлений

По мнению экспертов, суммы нанесенного всякого рода хакерами ущерба превышают величину добычи воров, грабителей и угонщиков, пишет "Российская газета".

Более того, жертвами одного или двух кибермошенников порой становятся сотни, а то и тысячи людей. Или же крупные предприятия, находящиеся под серьезной охраной.

Глава МВД России Владимир Колокольцев на одном из совещаний подчеркнул, что рост киберпреступлений прямо пропорционален увеличению числа пользователей компьютерных сетей. По его словам, рост закономерен в связи с активным распространением информационных технологий.

Количество преступлений, совершаемых в киберпространстве, растет. А по оценкам Интерпола, темпы роста преступности с использованием Интернета являются самыми быстрыми на планете.

Роспотребнадзор решил бороться с вредными шампунями и стиральными порошками

Роспотребнадзор готов рассмотреть возможность ограничения оборота в стране моющих средств с содержанием фосфатов, сообщает "Российская газета".

Пока речь идет о шампунях, мыле, стиральных порошках и другой продукции бытовой химии. По словам специалистов, фосфаты - медленный яд для человека, они усиливают проникновение через кожу поверхностно активных веществ и способствуют их накоплению в волокнах тканей. Что, в свою очередь, вызывает нарушения иммунитета.

С 2013 года содержание фосфатов в моющих средствах (не более 5 процентов) в странах Евросоюза ограничено.

В России структура производства синтетических моющих средств такова, что доля российского бизнеса в нем не превышает 30 процентов. Что существенно усложняет процесс какого-либо регулирования на этом рынке.

За ложный вызов спецслужб посадят на три года

Вчера сотрудники угрозыска и ФСБ задержали в подмосковном Одинцово сорокалетнего гражданина по подозрению в десятках ложных сообщений о заминировании в столице и Подмосковье, сообщает "Российская газета".

Оказалось, что только за два последних месяца он 26 раз сообщал в полицию о готовящихся терактах. При обыске в его квартире нашли мобильные телефоны и SIM-карты, с которых он и звонил.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). По ней он может сесть на срок до трех лет.

Цены на авиабилеты за границу на Новый год не выросли

Рост курса доллара и банкротство "Трансаэро" не вызвали резкого роста цен на авиабилеты за границу на новогодние праздники, пишет РБК. Причина – падение спроса на полеты за рубеж на 30 процентов. Зато внутрироссийские перелеты дорожают.

По данным Onetwotrip, Momondo и Aviasales, цены на билеты на большинство самых популярных направлений на новогодние праздники в 2015 году незначительно (не более чем на 10–13 процентов) выросли либо снизились.

Сын сооснователя "Яндекса" запустил сервис по доставке продуктов

Лев Волож ушел из "Яндекса", сооснователем которого является его отец Аркадий, и запустил собственный стартап Moscowfresh.ru, сообщает РБК. Сервис занимается экспресс-доставкой свежих продуктов по Москве.

Ассортимент состоит из товаров, купленных на московских рынках – от фермерских молочных продуктов и домашнего мяса до фруктов и охлажденной рыбы, доставленных самолетом из других стран.

Хакеры изобрели новую схему воровства

Хакеры придумали новый способ воровства средств с банковских счетов. Они сумели похитить 250 млн рублей из пяти банков, опустошая их банкоматы, пишет РБК.

В 2015 году Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений) выявила новый вид мошенничества, с помощью которого преступники похищали деньги с банковских счетов. Злоумышленники использовали банкоматы, поэтому эта схема получила название "АТМ-реверс", или "обратный реверс".