Российские компании продолжают летать в Тель-Авив после ракетной атаки

Фото: ИТАР-ТАСС

Рейсы из Москвы в Тель-Авив отправляются по расписанию, сообщили в аэропорту "Домодедово". Накануне город подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа.

"Утренний и дневной рейсы в Тель-Авив отправлены по расписанию. Вечерний - на 21.45 - стоит в планах. Информации об отмене рейсов не поступало", - пояснили М24 в аэропорту.

По информации электронного табло "Шереметьево", утренний рейс из Москвы также отправился по расписанию.

"Авиакомпания "Трансаэро" выполняет 3 рейса в день по маршруту Москва-Тель-Авив-Москва. В настоящее время все рейсы выполняются в полном соответствии с расписанием. Аэропорт Тель-Авива имени Бен Гуриона работает в штатном режиме. Никаких ограничений на его деятельность не вводилось", - уточнил директор по связям с общественностью авиакомпании "Трансаэро" Сергей Быхал.

Представители компании "Аэрофлот" также подтверждают, что собственные рейсы в Тель-Авив не отменяет.

На сегодня из Москвы в Тель-Авив летают несколько авиакомпаний, в том числе российские S7 Airlines, "Аэрофлот", "Трансаэро", украинская AeroSvit, турецкая Turkish Airlines, шведская Swiss International Air Lines, а также израильские EL AL Israel Airlines Ltd. и Israir Airlines.

Ранее появилась информация, что несколько международных авиакомпаний приостановили в пятницу, 16 ноября, полеты в Тель-Авив. Причина - в минувший четверг город впервые подвергся атаке из сектора Газа ракетами дальнего радиуса действия.