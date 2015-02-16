"Аэроэкспресс" сократит интервалы движения по всем направлениям

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"Аэроэкспресс" планирует уменьшить интервалы движения поездов по всем трем направлениям. Ранее стало известно, что аэроэкспрессы до Домодедова будут ходить каждые 15 минут вместо 30, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора компании Алексея Сорокина.

Сорокин отметил, что сейчас идет комплексная модернизация Московского железнодорожного узла. "Строятся новые радиальные пути по Павелецкому, Киевскому и Белорусскому направлениям. Все эти меры позволят нам в перспективе сократить интервал движения аэроэкспрессов и повысить пассажиропоток по всем трем направлениям", – сказал исполнительный директор "Аэроэкспресса".

Он добавил, что в настоящее время до аэропортов курсируют 18 поездов. В частности, 80 рейсов совершается в сутки в направлении Белорусский вокзал - аэропорт Шереметьево, 73 по направлению Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово и 44 рейса от Киевского вокзала до Внукова.

"Москва в цифрах": Двухэтажный аэроэкспресс

Ранее M24.ru сообщало, что за 2014 год "Аэроэкспресс" перевез в аэропорты столицы 16,6 миллиона человек. Так, наиболее востребованным в 2014 году стало Домодедовское направление – 7,6 миллиона человек. Пассажиропоток на направлении "Белорусский вокзал – Шереметьево" составил 6,4 миллиона, а на Внуковское направление пришлось 2,6 миллиона человек.

Год назад цифры немного отличались: "Аэроэкспресс" сообщал, что за 2013 год ему удалось перевезти 7,5, 6,6 и 2,6 миллиона человек соответственно (в сумме – 16,7 миллиона).

Кроме того, "Аэроэкспресс" объявил о повышении тарифов на проезд: "Стандартный" стоит 450 рублей (было - 400, электронный билет - 340), "Туда-обратно" - 900 рублей (было - 800, электронный билет - 680), "Семейный" - 950 рублей (было - 810). Стоимость проезда в вагоне бизнес-класса составила тысячу рублей (сейчас - 900).