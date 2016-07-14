Форма поиска по сайту

14 июля 2016, 01:28

Транспорт

Столичные аэропорты работают в штатном режиме

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Работа аэропортов из-за грозы серьезно не была нарушена. В настоящее время посадка и взлет самолетов осуществляется в штатном режиме" - сказал собеседник агентства.

В справочной Домодедово сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме и самолеты совершали посадку в штатном режиме. Диспетчеры Внуково и Шереметьево сообщили, что аэровокзалы работают в штатном режиме, часть рейсов были задержаны на 10-20 минут из-за грозы.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов.

аэропорты непогода режим работы авиа и аэропорты

