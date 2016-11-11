Более 110 рейсов отменено в аэропортах Москвы

Свыше 110 рейсов отменено в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней.

Так, в Домодедове один рейс задержан и один отменен, во Внукове задерживаются два рейса, в Шереметьеве – 51 задержан, 111 отменены.

Мокрый снег с дождем, гололедица и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в пятницу. Воздух в столице прогреется до плюс одного градуса. Утром в отдельных районах сильный туман, видимость при нем составит от 100 до 500 метров.

Примерно с полудня в городе начнется оттепель и пройдет сильный дождь. В связи с этим на дорогах и тротуарах возможны подтопления. К вечеру в столице ожидаются заморозки, что приведет к сильной гололедице.

По прогнозам синоптиков, за двое суток в городе выпадет порядка 60 процентов месячной нормы осадков.