Почти 90 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Почти 90 рейсов отменены в столичных аэропортах из-за плохих погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней Москвы.
Так, во Внукове задерживаются два рейса. В Домодедове семь самолетов задержано и один рейс отменен. В Шереметьеве задерживается 18 рейсов, а 84 – отменены.
Лед может появиться не только на проезжих частях и тротуарах, но и на проводах, железобетонных конструкциях и деревьях, предупреждают метеорологи. Днем в четверг в городе выпадет порядка 5–7 сантиметров снега.