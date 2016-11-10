Почти 90 рейсов отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Почти 90 рейсов отменены в столичных аэропортах из-за плохих погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней Москвы.

Так, во Внукове задерживаются два рейса. В Домодедове семь самолетов задержано и один рейс отменен. В Шереметьеве задерживается 18 рейсов, а 84 – отменены.

Ледяные дожди, снегопады и ливни пришли в столицу в четверг

Как вести себя в гололед. Инструкция

. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два дня в городе выпадет до 60 процентов месячной нормы осадков. Ожидаются затруднения на дорогах из-за погоды. Столичные власти просят автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте в связи с гололедом.

Лед может появиться не только на проезжих частях и тротуарах, но и на проводах, железобетонных конструкциях и деревьях, предупреждают метеорологи. Днем в четверг в городе выпадет порядка 5–7 сантиметров снега.