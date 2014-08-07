Из-за поломки пассажирский самолет не вылетел с Камчатки в Москву

С Камчатки в Москву не смогли улететь почти 400 пассажиров

Почти 400 пассажиров не смогли улететь с Камчатки в Москву. Рейс авиакомпании "Аэрофлот", который должен был отправиться в столицу накануне, отменен из-за поломки самолета. Об этом сообщил диспетчер аэропорта Петропавловска-Камчатского, информирует телеканал "Москва 24".

В свою очередь, в камчатском представительстве "Аэрофлота" отметили, что пассажиры неисправного "Боинга-777" обеспечены всем необходимым. Люди накормлены и им предоставляются напитки, а всех нуждающихся разместили в гостинице.

В "Аэрофлоте" рассчитывают, что всем пассажирам задержанного рейса удастся вылететь в Москву уже сегодня, в том числе, и на самолетах других авиакомпаний. С ними сейчас ведутся переговоры об этом.