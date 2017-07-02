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02 июля 2017, 21:54

Наземный транспорт

Расписание трансфера в аэропорт Жуковский изменится с 3 июля

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Изменения в расписании автобуса, курсирующего между платформой Отдых Казанского направления МЖД и аэропортом Жуковский, вступят в силу 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Как уточнили в пресс-службе компании, график трансфера меняется, чтобы соответствовать новому расписанию авиарейсов, выполняемых из аэропорта Жуковский. Сотрудники ЦППК посоветовали пассажирам заблаговременно ознакомиться с обновленным расписанием автобусов на сайте, где также можно получить всю необходимую информацию о трансфере от станции Отдых до аэропорта и обратно.

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