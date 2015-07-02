В европейских аэропортах нет VIP-залов с паспортным контролем – эксперт

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

С 1 июля в VIP-залах столичных аэропортов не должно быть отдельных пунктов пограничного обслуживания: паспортного контроля и предполетного досмотра. С таким требованием выступила ФСБ, заявившая о незаконности таких услуг.

Директор консалтинговой компании "Инфомост" Борис Рыбак рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в Европе таможенный и паспортный контроль все пассажиры проходят одинаково.

"Сейчас VIP-залы в столичных аэропортах – это изолированные отдельные зоны, в которых есть все необходимое для регистрации на рейс и прохождения всех процедур таможенного, паспортного и спецконтроля. Если какие-то из этих элементов убрать, будет менее удобно.

В западных странах таких VIP-залов нет, есть бизнес-залы и залы для пассажиров первого класса, а прохождение паспортного и таможенного контроля для всех одинаково. Люди проходят таможню, а потом направляются в эти залы, если они являются пассажирами бизнес-класса или имеет карточки определенных уровней", – отметил он.

Как пишет "Коммерсантъ", один VIP-зал в крупном аэропорту в среднем приносит около в 10 миллионов рублей в месяц. В Домодедове стоимость услуги составляет 250 евро, во Внукове – от 8–15 тысяч рублей, а в Шереметьеве – 11–13 тысяч рублей за один раз или 155–310 тысяч рублей в год.

Ранее m24.ru сообщало, что в аэропорту Внуково могут отменить досмотровый контроль на входах в терминалы. Это предложение сейчас обсуждает руководство аэропорта.