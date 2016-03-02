Более 80 рейсов отменено в столичных аэропортах из-за снегопада

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Более 80 рейсов отменено в московских аэропортах из-за сильного снегопада, который начался в городе во вторник вечером. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальных сайтах Внуково, Домодедово и Шереметьево в разделе онлайн-табло, сообщает Агентство "Москва".

По состоянию на 04:40 в Домодедово отменены 16 рейсов, один задерживается. В Шереметьево отменены 69 рейсов, задерживаются два. Аэропорт Внуково, согласно данным онлайн-табло, работает в штатном режиме.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что с 1 по 2 марта в Москве ожидается сильный снег и метель. Время неблагоприятного природного проявления - с 22:00 1 марта до 22:00 2 марта. Днем ожидается мокрый снег, дождь, сильное налипание мокрого снега. В течение суток ветер юго-восточный, южный, местами порывы 13-18 метров в секунду.