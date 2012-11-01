"РБК Daily": В московских аэропортах работают заправщики-нарушители

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство московских топливозаправочных комплексов в аэропортах работают с нарушениями: у них отсутствует часть необходимых для работы сертификатов.

Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством транспорта и Минэкономразвития готовит законопроект, развивающий конкуренцию на рынке топливозаправочных услуг, пишет "РБК Daily".

В ходе проверок выяснилось, что далеко не все зарегистрированные топливозаправочные комплексы (ТЗК) обладают необходимым набором документов для работы в аэропортах.

Так, у заправщика в "Шереметьево" есть сертификат на хранение и реализацию авиатоплива, но нет разрешения на аэродромные работы; во "Внуково" та же самая ситуация – оба ТЗК аэропорта не могут обслуживать перроны; из четырех заправщиков "Домодедово" только два получили все разрешения.

В настоящее время представители аэропортов заверяют, что в ближайшее время все необходимые сертификаты будут получены.

