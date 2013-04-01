"РГ": Под Москвой появится четвертый аэропорт

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский авиаузел может пополнится четвертым аэропортом: пассажиропоток столицы неуклонно растет, и вскоре "воздушные ворота" не будут справляться с большим количеством людей.

Сейчас через Москву летают 60 миллионов человек в год, а к 2030 году он составит 179 миллионов, отмечают эксперты. По словам члена группы по разработке модели развития столичных аэропортов Альберта Еганяна, на отметке в 90 миллионов человек настанет предел пропускной способности.

Среди кандидатов – Ермолино в Калужской области, площадки в Клину, Чкаловском и Раменском. Как пишет "Российская газета", они могут выполнять часть перехватывающих рейсов или размещать самолеты бюджетной и бизнес-авиации.

Выбор четвертых "воздушных ворот" может занять два года, при этом будут учитываться все нюансы – возможности взлетно-посадочной полосы, дорожная инфраструктура и удаленность от столицы.