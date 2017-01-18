"Уральские авиалинии" начнут летать из Жуковского в Казахстан с 15 февраля

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Авиакомпания "Уральские авиалинии" начнет совершать регулярные рейсы из аэропорта Жуковский в Казахстан с 15 февраля 2017 года, сообщается на сайте перевозчика.
Новый международный рейс в Астану будет выполняться три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).
Ранее сообщалось, что из Жуковского также будут совершаться регулярные рейсы в Алма-Аты.
С 19 марта этого года авиакомпания будет совершать в новый аэропорт регулярные рейсы из Тель-Авива.
С 14 ноября 2016 года начались полеты в Ош в Киргизии, их выполняют "Уральские Авиалинии". Ранее 1 ноября воздушная гавань открыла регулярные рейсы Москва – Казань – Москва, а в сентябре аэропорт Жуковский принял первый регулярный рейс из Минска.
Регулярные полеты в Европу и Азию из Жуковского планируется начать осуществлять уже в следующем году.