18 января 2017, 15:11

Транспорт

"Уральские авиалинии" начнут летать из Жуковского в Казахстан с 15 февраля

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" начнет совершать регулярные рейсы из аэропорта Жуковский в Казахстан с 15 февраля 2017 года, сообщается на сайте перевозчика.

Новый международный рейс в Астану будет выполняться три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).

Ранее сообщалось, что из Жуковского также будут совершаться регулярные рейсы в Алма-Аты.

С 19 марта этого года авиакомпания будет совершать в новый аэропорт регулярные рейсы из Тель-Авива.

Аэропорт открылся 30 мая 2016 года. Он расположен рядом с городом Жуковский, где возвели один пассажирский терминал площадью 17 тысяч квадратных метров. Воздушную гавань оснастили самой длинной взлетно-посадочной полосой протяженностью 5,5 километра. У нее нет ограничений по типам воздушных судов.

С 14 ноября 2016 года начались полеты в Ош в Киргизии, их выполняют "Уральские Авиалинии". Ранее 1 ноября воздушная гавань открыла регулярные рейсы Москва – Казань – Москва, а в сентябре аэропорт Жуковский принял первый регулярный рейс из Минска.

Регулярные полеты в Европу и Азию из Жуковского планируется начать осуществлять уже в следующем году.

аэропорт Жуковский авиа и аэропорты

