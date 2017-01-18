"Уральские авиалинии" начнут летать из Жуковского в Казахстан с 15 февраля

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" начнет совершать регулярные рейсы из аэропорта Жуковский в Казахстан с 15 февраля 2017 года, сообщается на сайте перевозчика.

Новый международный рейс в Астану будет выполняться три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).

Ранее сообщалось, что из Жуковского также будут совершаться регулярные рейсы в Алма-Аты.

С 19 марта этого года авиакомпания будет совершать в новый аэропорт регулярные рейсы из Тель-Авива.