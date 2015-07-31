Аэроэкспресс сбил насмерть девочку на юге столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Аэроэкспресс, следовавший из Домодедова на Павелецкий вокзал сбил десятилетнюю девочку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до прибытия бригады медиков, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на перегоне между "Домодедово" и "Бирюлево". По предварительной информации, две девочки играли на путях, одна из них не успела отскочить в сторону.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют личность погибшей.

Напомним, 26 июня на перегоне Бутово-Щербинка поезд сбил подростка.

Инцидент произошел около 14.45. Несовершеннолетний пытался перейти пути перед приближающимся тепловозом, и в результате наезда он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее m24.ru сообщало, что количество несчастных случаев на Московской железной дороге в первом квартале текущего года снизилось на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Основная причина травмирования людей – хождение по путям в неположенном месте перед близко идущим поездом. Это 87 процентов от общего количества случаев.