Новые фильмы саги "Звездные войны" будут выходить ежегодно с 2015 года

Председатель студии Disney Алан Горн заявили на съезде ассоциации кинопрокатчиков CinemaCon в Лас-Вегасе, что компания будет ежегодно снимать фильмы "Звездные войны".

Новые фильмы звездной саги будут снимать каждый год, начиная с 2015 года, а выходить они будут летом, - сообщает издательство Guardian со ссылкой на Алана Гора.

Следующей картиной станет "Звездные войны: Эпизод 7", которая выйдет в прокат в 2015 году. Работает над ней режиссер "Стар трека" Джей Джей Абрамс, а сценарий к фильму пишет Майкл Арндт ("История игрушек 3", "Обливион").

кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод VI". Фото: starwars.com

Как сообщалось ранее, Харрисон Форд вновь сыграет роль капитана Хана Соло, а Марк Хэмилл – легендарного Люка Скайуокера в седьмом эпизоде киноэпопеи. Также актриса Керри Фишер в своем интервью Palm Beach Illustrated заявила, что вновь сыграет принцессу Лею.

Кроме того, помимо продолжения саги, в свет будут выходить отдельные фильмы о героях "Звездных войн". Предполагается, что первые три такие фильма будут о мастере Йоде, пилоте Хане Соло и об охотнике за головами Бобе Фетте.