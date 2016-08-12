Смотрите в плохую погоду: трейлер новых "Звездных войн"

Новый эпизод "Звездных войн" под названием "Изгой-один" появился в интернете. Можете наслаждаться им все выходные (все равно погода обещает быть ужасной) или пересмотрите предыдущие части этой легендарной космической саги



На официальном youtube-канале "Звездных войн" появился трейлер нового эпизода под названием "Изгой-один".

Действие там происходит между событиями третьего и четвертого эпизода "Звездных войн" Джорджа Лукаса, где орудует группа повстанцев, пытающихся выкрасть чертежи имперской космической станции "Звезды смерти".

Дарт Вейдер, один из главных персонажей легендарной космической саги Джорджа Лукаса "Звездные войны", там тоже появится!

Режиссер нового эпизода Гарет Эдвардс известен как автор "Годзиллы".

Главные роли в фильме "Изгой-один" исполнили Фелисити Джонс, Бен Мендельсон, Мадс Миккельсон, Форес Уитакер, Алан Тьюдик, Риз Ахмед и другие.

До 2021 года зрителям обещают показать еще пять картин, связанных со "Звездными войнами".

Премьера фильма "Изгой-один. Звездный войны: история" в столичных кинотеатрах состоится 15 декабря 2016 года.