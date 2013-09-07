Зураб Церетели представил два новых музея

Зураб Церетели. Фото: ИТАР-ТАСС

Известный скульптор Зураб Церетели представил два новых проекта. В частности, зрители смогли увидеть часовню во дворе "Музея искусства и религий".

На Гоголовском бульваре разместился "Музей искусства и религии", одной из центральных фигур которого станет часовня, выполненная из стекла и бронзы, сообщает "Интерфакс".

Представил президент Российской академии художеств и "Музей женщин", где размещены работы Церетели, а на бронзовых досках отлиты высказывания знаменитых бизнес-вумен, политиков, поэтесс и актрис. Так, в галерее представлены Мария Каллас, Маргарет Тэтчер и Марина Цветаева.

С изречениями женщин соседствуют знаменитые высказывания мужчин, также отлитые в бронзе. Здесь нашлось место как Гомеру и Овидию, так и классикам русской литературы.

Главным экспонатом "Музея женщин" стала композиция "Адам и Ева". Яблочное дерево скульптурной группы создано из эмали.

Это пятый музей современного искусства, открытый Церетели. Аналогичные проекты работают на Петровке, Большой Грузинской улице, на Тверском бульваре и в Ермолаевском переулке.