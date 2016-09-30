Мясные чипсы и русский пармезан: что попробовать на фестивале "Золотая осень"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Все выходные москвичи и гости столицы смогут лакомиться самыми вкусными сырами, мясными продуктами и прочими деликатесами от отечественных производителей в рамках гастрономического фестиваля "Золотая осень", сообщают организаторы мероприятия.

Например, на площадке "Осенний пикник", которая расположилась между Манежной и площадью Революции посетители фестиваля смогут найти свежайшую мясную продукцию: говядину, ягнятину, телятину, свинину, мясо птицы и деликатесы, которые не купить в супермаркете. Здесь же можно будет приобрести и необычные лакомства: мясные чипсы, а также продукты из мяса дичи.

Получить гастрономическое удовольствие от необычных продуктов можно будет на площадке "Осенний марафон" в Камергерском переулке. Здесь гостям фестиваля предложат попробовать экзотические виды мяса и продукцию пчеловодства от белорусских и российских производителей.

"Рыбная неделя" на площадке в Камергерском переулке также порадует разнообразием. Помимо готовой рыбной продукции – консервов, копченой, соленой и сушеной рыбы, гости фестиваля смогут купить рыбу, приготовленную прямо в их присутствии, а также ресторанные фишбургеры.

Не пройдет "Осенний марафон" и без мастер-классов, в ходе которых шеф-повара научат готовить вкусные и сытные блюда из сезонных овощей, согревающие супы, полезные салаты и необычные десерты.

Порадует разнообразие продукции и на площадке "Птичья гавань" на Манежной площади. Сюда производители из Тверской, Липецкой и Воронежской областей, а также из Татарстана и Республики Беларусь привезут высококачественные продукты из мяса птицы. Среди самых необычных деликатесов – продукция страусоводства от фермы "Русский страус".

В "сырные" дни – с 30 сентября по 2 октября – фермеры из Пскова, Адыгеи, Новгородской, Смоленской, Владимирской, Воронежской, Тверской областей и Краснодарского края привезут сюда огромный ассортимент разнообразных сыров и молочной продукции. А во время "Рыбной недели" на прилавках появится черная и красная икра, пельмени с рыбными начинками, а также рыба холодного и горячего копчения.

Гостей площадки "Птичья гавань" ждут фуд-шоу от известных шеф-поваров и ведущих кулинарных программ, а также увлекательные мастер-классы по уходу за птицами и домашними животными. Например, в ходе интерактивного мастер-класса самые маленькие посетители фестиваля смогут узнать, как ухаживать за курами: профессионалы расскажут, как заботиться о птенцах и взрослых курицах, чистить клетку, чем поить и кормить, как защитить от болезней и вредителей. Также юные натуралисты узнают о профессии ветеринара: им расскажут о лечении и уходе за домашними животными, основных правилах их содержания, о том, какие ситуации можно решить дома самостоятельно, а в каких случаях необходима специализированная ветеринарная помощь.

Узнать о том, какие еще мероприятия будут проходить в рамках фестиваля "Золотая осень", а также ознакомиться с расписанием мастер-классов и лекций можно здесь.