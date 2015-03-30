Спектакли недели: Мариинский театр, запретная пьеса и ремейк на Петра Фоменко

Фото: goldenmask.ru

Мариинский театр на "Золотой маске", ретро-комедия в постановке Миндаугаса Карбаускиса и новый хит "женовачей", – выбор недели от театрального обозревателя M24.ru Натальи Витвицкой.

"Инфра"

Аскетичный балет об ужасах мегаполиса мастер хореографических инсталляций и кумир продвинутых балетоманов Уэйн Макгрегор поставил семь лет назад в лондонском Королевском балете. За нее он получил "балетный Оскар" – премию Benois de la danse – и неглавное звание "гуру современного танца". По его собственному признанию сочинял он под впечатлением от терактов в лондонском метро. Отсюда жесткость хореографии и нарочитая эмоциональность, несвойственная другим творениям хореографа. В 2014-м Макгрегор перенес "Инфру" в Петербург, на сегодняшний день балет считается самым радикальным экспериментом академической труппы.

Макгрегор – доктор наук Плимутского университета и большой знаток высоких технологий. Все его балеты объединить виртуозный танец с самыми свежими достижениями мультимедиа. В его "Инфре" показаны два мегаполиса одновременно: виртуальный – на гигантском экране-заднике, и живой – на сцене. Пока сгенерированные компьютером фигуры неспешно двигаются по электронному пешеходному переходу (сценография Джулиана Опи), четыре пары танцоров буквально ломают друг друга под звуки акустических инструментов и шумовые эффекты метро. Цифровые персонажи бездушны и потому спокойны, настоящие же мечутся в поисках пары и душевной гармонии. Их боль почти осязаема – и она обрывается, как только происходит трагедия.

Партии в "Инфре" исполняет цвет балетной труппы Мариинского театра: Надежда Батоева, Виктория Брилева, Екатерина Кондаурова, Анастасия Матвиенко, Виктория Терешкина, Злата Ялинич, Андрей Ермаков, Эрнест Латыпов, Кимин Ким, Александр Сергеев, Филипп Степин, Василий Ткаченко, Елена Андросова, Елена Баженова, Екатерина Иванникова, Ксения Дубровина, Оксана Марчук, Дмитрий Шарапов и другие.

Кстати, поклонников традиционного балета "без сладкого" в этот вечер тоже не оставят. В той же программе "Маски" заявлены балетная мелодрама Фредерика Аштона "Маргарита и Арман" на музыку Листа (солировать, по слухам, будет сама Ульяна Лопаткина) и спектакль под названием Inside The Lines на музыку Равеля. Хореограф – молодой, но уже известный Антон Пимонов.

Где: Мариинский театр на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Мариинский театр на сцене Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко Когда: 1 апреля, 19.00



"Инфра". Фото: goldenmask.ru

"Плоды просвещения"

У совсем свежей премьеры в Театре имени Маяковского – фантастический первоисточник. Язвительный и прекрасный спектакль покойного Петра Фоменко шел в стенах этого театра почти тридцать лет. Аншлаги были неизменны, образовался даже собственный фан-клуб. Ученик мастера Миндаугас Карбаускис реконструировать легенду не стал, хотя и далеко от нее не ушел.

У худрука "Маяковки" получился нежный ремейк с отчетливой ностальгической ноткой. В основе – непритязательная комедия Льва Толстого о господах, увлеченных спиритизмом и верующих во всякую чепуху. И озорниках-слугах, оказывающихся куда умнее своих хозяев.

На сцене блистают восходящая звезда театра Наталия Палагушкина (она играет горничную Таню), как всегда роскошный Игорь Костолевский (увлеченный спиритизмом барин Леонид Федорович Звездинцев), Михаил Филиппов (профессор Кругосветов), Татьяна Аугшкап (капризная супруга Звездинцева), Расми Джабраилов и Светлана Немоляева (старый повар и кухарка). Отдельный бонус – эффектная сценография. Художник Сергей Бархин "вписал" действие комедии в гигантскую зеркальную раму. Ее "отражением" стал стол такой величины, что герои за ним не сидят, а по нему бегают. Те, кто давно мечтает сходить в театр ради эстетического удовольствия, не пропустите.

Где: Театр имени Маяковского Театр имени Маяковского Когда: 5 апреля



"Плоды просвещения". Фото: пресс-служба Театра имени Маяковского

"Самоубийца"

Похоже, Сергей Женовач окончательно решил сменить курс. Сразу после "Записок покойника" по булгаковскому "Театральному роману" он поставил еще одну образцово-показательную трагикомедию. На этот раз в основе безоговорочного хита – пьеса Николая Эрдмана, которую в свое время запретили ставить и Мейерхольду, и Станиславскому.

Текст о безработном Подсекальникове, который решает стреляться, потому что ему не дают ливерной колбасы, "кусается" и сегодня. Даже не так – особенно сегодня. Узнав о готовящемся самоубийстве, разношерстная русская публика решает использовать смерть героя каждый в своих интересах. В самом деле, не умирать же "за так". Надо за священную веру или за Кремль, на худой конец – за интеллигенцию.

Круговорот посторонних интересов захватывает Подсекальникова, однако в финале он в прямом смысле слова "встает из гроба" и произносит пронзительную речь о том, как хочет жить, никуда не ввязываясь, "шепотом". Элегантно поставленная и безупречно сыгранная (браво, "женовачи"!) – абсолютный must see сезона.

Где: Студия театрального искусства Студия театрального искусства Когда: 4 апреля



"Самоубийца". Фото: Александр Иванишин

Наталья Витвицкая