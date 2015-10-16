Калягин направил открытое письмо Богомолову и Серебренникову

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

16 октября сайт Союз театральных деятелей России опубликовал обращение Александра Калягина к двум режиссерам – Кириллу Серебренникову и Константину Богомолову. В письме глава СТД призывает молодых коллег вспомнить, что театр – часть неоднородного по своему составу сообщества.

"Количество сообщений в медиапространстве о том, что в Фейсбуке Кирилл Серебренников отказался от участия в фестивале "Золотая Маска", вчера просто зашкаливало. Причем Кирилл высказался только в Фейсбуке, пока официальных заявлений от него не было. Наверное, информация о начале военных действий вызвала бы меньший интерес. В чем дело? Может, заявление Серебренникова, а до того Константина Богомолова – это и есть своего рода объявление о войне на нашей театральной территории. Но кого с кем?" – говорится в письме. – Нельзя забывать, что театр – это социальный институт. Это часть общества, которое совсем неоднородно, составлено из различных групп граждан, разных по своему социальному статусу, исповедующих разные религии и в силу этого думающих по-разному, чаще всего, диаметрально по- разному. И что? Я уверен, что как раз театр и должен заниматься важнейшей миссией объединения".

Далее руководитель СТД России акцентирует внимание на реакции Кирилла Серебренникова и Константина Богомолова, связанной с обнародованием списка экспертного совета "Золотой Маски" на сезон 2016-2017: "...в него вошло два-три человека, которые, допускаю, по весьма серьезным соображениям вас не устраивают. Но есть и другие девять-десять человек, которые не вызывают у вас возражения, хотя вполне вероятно, что именно среди них есть как раз те люди, которые вызывают раздражение уже у других деятелей театра. Кто-то, например, нервно реагирует на фамилии, скажем, Шендеровой, Карась и Фукс. Мы должны учитывать их мнения или нет? Если мы хотим быть толерантными, по-европейски терпимыми к другому, то, значит, должны. Надеюсь, вам понятно, что мы никогда не соберем экспертный совет, который одобрят абсолютно все. Жизнь вся состоит из компромиссов – это истина, которая хорошо вам известна и без меня. Это не значит, что надо поступаться своими нравственными или художественными принципами, я не призываю становиться конформистами. Но я призываю в своих решениях исходить не только от себя, своих ощущений, своих амбиций", – пишет Калягин.

Кирилл Серебренников. Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В конце письма Калягин отмечает, что ему "жаль, что такие яркие режиссеры отказываются принимать участие в главной театральной премии России" и добавляет: "Мы всегда стремились, чтобы "Золотая Маска" демонстрировала наиболее полную театральную картину страны, чтобы в премии были представлены разные театральные работы".

Напомним, 14 октября Кирилл Серебренников сообщил через Facebook об отказе "Гоголь-центра" принимать участие в мероприятиях "Золотой Маски", однако официальных заявлений театр до сих пор не делал. От комментариев пресс-служба отказалась.

Свою точку зрения также опубликовало Министерство культуры РФ, являющееся одним из организаторов "Золотой Маски". Документ с подписью Александра Журавского опубликован на официальном сайте министерства.

"Конечно, состав экспертного совета не представляет монолитного вкусового единства, – говорится в сообщении. – Вероятно, это обусловлено тем, что впервые за многие годы к формированию экспертных советов был привлечен самый широкий круг членов творческих комиссий СТД и рабочих групп Общественного совета Минкультуры России. Представляется, что именно в открытости формирования состава экспертных советов и жюри Национальной премии, а также в разнообразии мнений и вкусовых предпочтений их членов, коренится залог репрезентативности шорт-листа и общенационального статуса премии".

От лица министерства Журавский выражает сожаление, что два режиссера решили бойкотировать премию: "Мы с удивлением и сожалением узнали о решении двух московских режиссеров отказаться от участия в фестивале "Золотая Маска". Конечно, это неоспоримое право творческого человека - считать свое искусство неподлежащим чужому суждению и экспертной оценке". При этом чиновник уточняет, что правом неучастия в свое время пользовались Мариинский театр, "Геликон-опера", театр "Московская оперетта", а также дирижер Валерий Гергиев и руководитель театра "Современник" Галина Волчек.