16 февраля 2016, 15:34

Культура

LIVE: лауреат "Золотой маски" объясняет, как декорации создают атмосферу

18 февраля в Новом манеже состоится лекция театрального художника и обладателя премии "Золотая маска" за оформление спектакля Opus No7 Веры Мартыновой. Тема встречи – "Театр и современное визуальное искусство. Точки соприкосновения".

Вера Мартынова придумывала декорации в разных театрах-студиях и работала главным художником в "Гоголь-центре", а также за свою карьеру поставила более тридцати собственных спектаклей. Сегодня она преподает в режиссерской магистратуре Школы-студии МХАТ. На лекции Вера расскажет о незаменимости художника-постановщика в мире современного театра.

Лекция Веры Мартыновой проводится в рамках образовательной программы выставки Александра и Владимира Мартиросовых "Антология объекта".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 18 февраля в 19:00
  • Что: лекция о современном визуальном искусстве
  • Кто: Вера Мартынова
  • Кому смотреть: поклонникам театра

