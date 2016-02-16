LIVE: лауреат "Золотой маски" объясняет, как декорации создают атмосферу

18 февраля в Новом манеже состоится лекция театрального художника и обладателя премии "Золотая маска" за оформление спектакля Opus No7 Веры Мартыновой. Тема встречи – "Театр и современное визуальное искусство. Точки соприкосновения".

Вера Мартынова придумывала декорации в разных театрах-студиях и работала главным художником в "Гоголь-центре", а также за свою карьеру поставила более тридцати собственных спектаклей. Сегодня она преподает в режиссерской магистратуре Школы-студии МХАТ. На лекции Вера расскажет о незаменимости художника-постановщика в мире современного театра.

Лекция Веры Мартыновой проводится в рамках образовательной программы выставки Александра и Владимира Мартиросовых "Антология объекта".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.