LIVE: лауреат "Золотой маски" объясняет, как декорации создают атмосферу

18 февраля в Новом манеже состоится лекция театрального художника и обладателя премии "Золотая маска" за оформление спектакля Opus No7 Веры Мартыновой. Тема встречи – "Театр и современное визуальное искусство. Точки соприкосновения".
Вера Мартынова придумывала декорации в разных театрах-студиях и работала главным художником в "Гоголь-центре", а также за свою карьеру поставила более тридцати собственных спектаклей. Сегодня она преподает в режиссерской магистратуре Школы-студии МХАТ. На лекции Вера расскажет о незаменимости художника-постановщика в мире современного театра.
Лекция Веры Мартыновой проводится в рамках образовательной программы выставки Александра и Владимира Мартиросовых "Антология объекта".
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 18 февраля в 19:00
- Что: лекция о современном визуальном искусстве
- Кто: Вера Мартынова
- Кому смотреть: поклонникам театра
