Спектакли недели: "Золотая маска" - от скандала Кулябина до сватовства Собчак

Скандальный спектакль Тимофея Кулябина под занавес "Золотой маски", сценический парафраз культового фильма "Рокко и его братья" и громкая премьера "Женитьбы" с Ксенией Собчак в роли свахи, - выбор нашего обозревателя Натальи Витвицкой.

KILL

Пафосную и старомодную драму Фридриха Шиллера "Коварство и любовь" молодой режиссер Тимофей Кулябин (это он поставил опального "Тангейзера" в Новосибирском театре оперы и балета) перенес в условный сегодняшний день. В таком варианте история об интригах, приведших к краху искренней любви между дворянином и мещанкой, превратилась в современную и, увы, актуальную трагедию. Кулябин поставил спектакль о том, что сегодняшний мир еще более жесток к людям, чем раньше. В нем нет места идеалам эпохи романтизма: честь, долг, добро, зло, - только слова, на самом же деле людьми управляет тщеславие и жажда наживы. Чувства, даже если они вдруг возникают, лучше спрятать или убить (kill в переводе с английского "убивать"), и продолжать жить, как все - рационально. Бога, разумеется, никакого нет. Или он бессилен искупить несовершенства человечества. Сам Кулябин разъяснил свою задумку журналистам: "Все происходящее на сцене – это наш диалог, возможно, даже спор с романтизмом Шиллера, с его идеями. KILL – это эксперимент, исследующий возможность или невозможность Любви и Бога в современном мире, и попытка разобраться, что вообще имеется в виду сегодня под этими понятиями".

Мрачные режиссерские идеи транслируют актеры новосибирского театра "Красный факел". При чем делают это так убедительно, что KILL считается главным претендентом на победу в фестивале "Золотая маска" в номинации "Драма" (к слову, это единственный спектакль от регионов, попавший в раздел большой формы). Большой плюс постановки — эффектная сценография Олега Головко, главным элементом которой является гигантский видеозадник, с которого на сцену смотрят глаза распятого Иисуса в терновом венке, из-под которого на его лицо стекает кровь.

Спектакль KILL. Фото: пресс-служба "Золотой маски"

"Братья"

Алексей Мизгирев, режиссер фильмов "Бубен, барабан", "Конвой", с театром до недавнего времени связан не был. Однако доверие Кирилла Серебренникова, позвавшего его поставить парафраз культовой ленты Висконти "Рокко и его братья", оправдал. Его первый спектакль получился вызывающе жестким. Мизгирев, заручившись поддержкой драматурга Михаила Дурненкова, адаптировал киносценарий 1960-го года прошлого века к сегодняшним реалиям. И четверо провинциальных героев (Рокко и его братья превратились в Тюху, Казана, Обмылка и Хоббита) приехали покорять не Милан, но Москву. Столица их ломает, а к борьбе за выживание добавляется еще и общая роковая страсть к проститутке Наде. Ее очень точно играет Виктория Исакова, звезда Театра имени Пушкина и сериалов "Оттепель" и "Родина". Оформлен спектакль эффектно - сцена Гоголь-центра превращена в боксерский ринг, на котором идут самые настоящие бои без правил (для братьев это единственный способ заработать "честные деньги").

Спектакль "Братья". Фото: пресс-служба Гоголь-центра

"Женитьба"

Новый хит Театра наций поставил Филипп Григорьян, режиссер, для которого визуальная составляющая спектаклей едва ли не важнее сюжета. Фантазия его безгранична и шокирует (в хорошем смысле слова) даже заядлых театралов. Перед зрителем — эксцентричный и сюрреалистический сценический мир. В "Женитьбе" - мир телевизионных шоу, поддельных бриллиантов и фальшивых ценностей. Хотя сам текст дан практически без купюр, звучит он "как новенький". Григорьян перенес место действия комедии в гламурные интерьеры сегодняшней Москвы, и превратил главного героя Подколесина (Мааксим Виторган) в мажора-переростка, которому жениться совсем не хочется. Друг-наркоман (Виталий Хаев) заставляет. Новая "Женитьба" - спектакль о том, какое влияние "общество потребления" оказывает на людей. Невозможность быть собой — вот главное зло. И Подколесин ему противится как может — выпрыгивает из окна сотого этажа. Что касается распиаренного участия Ксении Собчак, то она ничего в спектакле не портит. И играет сваху (параллель с "Домом" прозрачна) достаточно аккуратно, местами даже убедительно.

Спектакль "Женитьба". Фото: пресс-служба Театра наций

Наталья Витвицкая