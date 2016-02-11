Снаряд времен ВОВ обнаружили в Жулебине

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

В столичном районе Жулебино обнаружили предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, сообщили корреспонденту m24.ru в пресс-службе главка МВД Москвы.

Проржавевший насквозь снаряд нашли по адресу: Жулебинская улица, дом 19. На место событий вызваны саперы.

Если будет установлено, что найденный предмет это снаряд, его передадут для уничтожения в Министерство обороны.

Аналогичные инциденты происходят не слишком редко. 27 января шесть артиллерийских снарядов времен ВОВ были обнаружены в подмосковной Балашихе по адресу Полевой проезд, дом 4.

Снаряды БМ-13 диаметром 132 миллиметра были найдены при проведении земляных работ. Угрозы для людей находка не представляла.

Боеприпасы времен ВОВ периодически находят во время земляных работ Москве и области. Так, в конце декабря прошлого года снаряд нашли на проспекте Маршала Жукова, еще два предмета, похожих на авиационные бомбы, нашли тогда же в Ногинском районе Подмосковья. За несколько недель до этого снаряд нашли на Бабушкинском кладбище при рытье могилы. Тогда территорию оцепили и вызвали взрывотехников.