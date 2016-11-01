Авиарейсы из аэропорта Жуковский в Киргизию стартуют 14 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Выполнение авиарейсов в Киргизию из аэропорта Жуковский начнется с 14 ноября 2016 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя генерального директора ОАО "Рампорт Аэро" Евгения Солодилина.

Полеты будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Самолеты будут летать в город Ош. Каждый месяц число полетов будет возрастать. Помимо Уральских авиалиний, допуски на полеты от российских властей получил авиаперевозчик "Ямал". Сейчас идет согласование с иностранным Минтрансом.

Из Киргизии в аэропорт Жуковский в декабре может начать летать авиакомпания Air Manas. Кроме того, аэропорт Жуковский ведет переговоры с авиакомпаниями из Таджикистана.