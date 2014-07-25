Шесть человек пострадали в крупной аварии на Живописном мосту

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Шесть человек пострадали в результате крупной аварии на северо-западе столицы. По предварительным данным, среди пострадавших - трое детей, сообщает телеканал "Москва 24".

ДТП произошло на Живописном мосту. На месте аварии работают спасатели, несколько бригад скорой помощи и сотрудники дорожной полиции. Подробности инцидента уточняются, известно, что столкнулись три автомобиля.

В ГИБДД подтвердили информацию об аварии, сообщив также, что движение транспорта в сторону области полностью блокировано.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", машины движутся по Живописному мосту со средней скоростью 7 километров в час.