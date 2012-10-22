Расписание столичных лекций: 22 - 26 октября

Барбара Стрейзанд от Стива Шапиро. Фото: lumiere.ru

Отечественный автодизайн, творческая встреча с фотографом Стивом Шапиро, мастер-класс от создателей Живого Журнала, создание региональной волонтерской сети - в лекциях этой недели.

Понедельник, 22 октября

В Лектории Культурного центра "ЗИЛ" пройдет лекция "Отечественный автомобильный дизайн: на что надеяться?" из цикла "Автомобильный дизайн".

Отечественный автодизайн имеет длинную историю. В ней были и провалы, и успехи. С чего все началось? Как готовили и готовят сейчас российских автомобильных дизайнеров? Ответы на эти и другие вопросы даст кандидат технических наук, доцент кафедры дизайна МГТУ "МАМИ" Игорь Зайцев.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: метро "Автозаводская", улица Восточная, д. 4, корп. 1.

Вторник, 23 октября

В здании НИУ ВШЭ пройдет мастер-класс "Как начать свой стартап в интернете" от создателей проектов SUP-media Александра Буйневича и Арсена Петросяна (ресурсы LiveJournal, Газета.Ru, Quto.ru и другие). На лекции слушатели узнают об этапах создания стартапа в интернете, формировании Уникального Торгового Предложения, тестировании проектов и многом другом.

Начало в 18.30. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: Покровский бульвар, 11, аудитория Г-114.

В "Популярном лектории", расположенном в кинотеатре "35мм", доктор физико-математических наук, научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Сергей Попов прочитает лекцию "Самые важные открытия за всю историю астрофизики". Слушатели узнают, как и когда были открыты спутники Юпитера и Уран? Каким образом человечество узнала о расширении Вселенной? Кто "находит" планеты, на которых теоретически могла бы быть жизнь.

Стоимость – 350 рублей. Начало в 19.30.

Адрес: метро "Курская" или "Красные ворота", улица Покровка, 47/24.

Даосизм и синкретизм – что это? Как развивались эти учения, каково их влияние на историю и культуру Дальнего Востока? Как они соединились с конфуцианством и буддизмом? Об этом в книжном магазине "Читалка" расскажет религиовед Константин Михайлов.

Начало в 19.30. Стоимость – 200 рублей.

Адрес: станция метро "Чистые пруды", улица Жуковского, 4.

Среда, 24 октября

В Лектории Культурного центра "ЗИЛ" пройдет лекция "Сто лет бального танца". Что лежит в основе бального танца? Как соотносятся в нем массовая культура и мастерство? Какими будут балы будущего?

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: метро "Автозаводская", улица Восточная, д. 4, корп. 1.

В клубе "Добростарт" пройдет воркшоп: "Как создать региональную волонтерскую сеть". Экологическое волонтерство развивается все активнее. Люди сажают деревья, убирают мусор, ездят в эколагеря. Как создаются региональные волонтерские группы, в чем секрет популярности экологического добровольчества и с какими сложностями сталкиваются лидеры движения – об этом расскажет со-председатель Движения ЭКА, директор по развитию Эковики.ру Татьяна Каргина.

Начало в 19.30. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: Лаборатория социальных инноваций Cloudwatcher, улица Образцова, дом14 (вход с Октябрьского переулка).

Четверг, 25 октября

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет творческая встреча с фотографом Стивом Шапиро, приуроченная к открытию его выставки "Проживая Америку". На встрече он расскажет о своей творческой судьбе, поделится секретами мастерства, раскроет нюансы работы фотографа на съемочной площадке.

Начало в 18.00. Стоимость – 350 рублей. Необходима регистрация.

Адрес: метро "Кропоткинская", Болотная набережная, дом 3, строение 1.

Пятница, 26 октября

В Британской высшей школе дизайна пройдет лекция "Будущее web-дизайна". Лектор расскажет про эволюцию веб-дизайна и о смене подхода к разработке.

Начало в 19.00. Необходима регистрация.

Адрес: станция метро "Курская"/"Чкаловская", ул ица Нижняя Сыромятническая, 10, строение 3.