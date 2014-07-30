Жильцам новостроек в Балашихе вернули более миллиона рублей

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В Балашихе жильцам новостроек вернули более 1,3 миллиона рублей, переплаченных за услуги ЖКХ, передает Агентство "Москва".

Здания были оборудованы общедомовыми приборами учета тепла, и управляющая компания некорректно начисляла плату за отопление. По настоянию жилищных экспертов был произведен перерасчет с января по март 2014 года, после чего жителям четырех домов вернули деньги назад.

Подобный случай не единичный. В августе 2013 года люберецкая городская прокуратура добилась перерасчета жильцам одного из многоквартирных жилых домов города Котельники платы за услуги ЖКХ на общую сумму около 2 млн 900 тысяч рублей.

Тогда управляющая организация ООО "УК Котельники" также рассчитывала плату за тепловую энергию, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, несмотря на то, что дом был оборудован прибором учета тепловой энергии.