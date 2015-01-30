Жителей бывшего фабричного общежития лишили входа в дом

Фото читателя M24.ru

Читательница M24.ru Мария Поспехова сообщила, что в ее доме по адресу: 3-я Рыбинская улица, дом 28 – бывшем общежитии фабрики "Буревестник" – оказался перекрыт центральный вход из-за присоединения общедомового имущества к квартире на первом этаже.

"Два года назад мы заключили соцнайм с городом, но в этом году квартира номер 2, которая находится на первом этаже, перекрыла остальным жильцам центральный вход/выход", - рассказала жительница.

По ее словам, бюро технической инвентаризации (БТИ) присоединило к квартире на первом этаже общественный холл, через который ходили жильцы, и колясочную. Теперь, чтобы попасть в дом, люди вынуждены пользоваться запасным выходом. Стоит отметить, что дом принадлежит городу с 2000 года.

"Мы ходим по цоколю под сосульками (нет дорожек, нет подъезда), к нам не могут подъехать скорая, пожарная машина", - сетует жительница дома.

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