Читатели М24: в Москве снова распространяют фальшивые квитанции

ИТАР-ТАСС

В Москве снова под видом квитанций ЕИРЦ распространяются рекламные листовки.

"В почтовых ящиках дома 29 к.1 по улице Миклухо-Маклая появились фальшивые квитанции ЕИРЦ. Пенсионеры и просто невнимательные люди могут заплатить по ним и потерять деньги", - сообщает наш читатель.

Будьте внимательны, дизайн листовок почти не отличается от квитанций оплаты за коммунальные услуги. Подлинная квитанция системы ЕИРЦ всегда индивидуальная. В ней должен быть указан точный адрес, ФИО, тип собственности, количество жильцов и площадь квартиры плательщика. В поддельных квитанциях эти графы пустые. Также должен быть указан индивидуальный код плательщика – набор цифр, закрепленный за конкретным плательщиком.

Напомним, ранее жители нескольких округов столицы в своих почтовых ящиках обнаружили листовки от фирмы, которая предлагала услуги консультанта по вопросам "перерасчетов жилищно-коммунальных платежей с целью возврата излишне уплаченных денежных средств управляющей компании". Листовки почти в точности копировали платежки за ЖКХ.