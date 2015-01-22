Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

22 января 2015, 10:16

Задержан подозреваемый в ограблении инкассаторов в Зеленограде

Зеленоград криминал инкассаторы задержания ограбления деньги чп

Фото: ТАСС/Кошелев Ростислав

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в ограблении машины инкассаторов в Зеленограде.

Установлено, что утром 21 января, пока инкассаторы были в супермаркете, неизвестный вскрыл их машину и похитил мешки с деньгами. Общая сумма ущерба составила почти 15 миллионов рублей.

Мужчину задержали при попытке скрыться. Позже выяснилось, что у злоумышленника было два сообщника. Им удалось уйти от преследования правоохранителей.

Предположительно, преступники скрылись на автомобиле Peugeot красного цвета, похитив при этом деньги, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется розыск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что 21 января полиция задержала в Зеленограде одного из подозреваемых в хищении денег из служебного автомобиля коммерческой фирмы. У него изъяли часть украденных денег.

Тогда отмечалось, что машину инкассаторов ограбили два злоумышленника, а сумма похищенных денег составила 10 миллионов рублей.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать