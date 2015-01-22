Задержан подозреваемый в ограблении инкассаторов в Зеленограде

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Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в ограблении машины инкассаторов в Зеленограде.

Установлено, что утром 21 января, пока инкассаторы были в супермаркете, неизвестный вскрыл их машину и похитил мешки с деньгами. Общая сумма ущерба составила почти 15 миллионов рублей.

Мужчину задержали при попытке скрыться. Позже выяснилось, что у злоумышленника было два сообщника. Им удалось уйти от преследования правоохранителей.

Предположительно, преступники скрылись на автомобиле Peugeot красного цвета, похитив при этом деньги, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ведется розыск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что 21 января полиция задержала в Зеленограде одного из подозреваемых в хищении денег из служебного автомобиля коммерческой фирмы. У него изъяли часть украденных денег.

Тогда отмечалось, что машину инкассаторов ограбили два злоумышленника, а сумма похищенных денег составила 10 миллионов рублей.