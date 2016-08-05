Рабочие на Gelandewagen укладывали асфальт в Зеленограде

По факту укладки асфальта с помощью Gelandewagen ночью начата проверка

Рабочие ночью приехали укладывать асфальт в одном из дворов Зеленограда на внедорожнике Gelandewagen, передает телеканал "Москва 24".

Жители 10-го микрорайона сняли видео, на котором видно, что рабочие подъехали во двор на элитной иномарке и припарковались на газоне. Затем при свете фар автомобиля с помощью спецтехники рабочие начали укладывать асфальт.

Итогом ночных работ стали несколько метров пешеходной дорожки. В управе пообещали разобраться с подрядчиком по поводу позднего времени работ.

"С подрядчиком разбираемся. Почему ночью? Почему не раньше? Вот с этим сейчас разбираемся. По какой причине они это не успели сделать до 18:00, до 17:00, к примеру, чтобы не беспокоить жителей. Идет внутренняя проверка. Там уклон идет. Та дорожка, которая идет рядом, она идет под уклоном, а здесь получаются ступеньки. То есть не будет такого обледенения, гололеда, травматизма, соответственно. Все делалось-то во благо жителей, другой вопрос – почему в такое время?", – прокомментировал произошедшее первый заместитель главы управы района Силино Максим Хлудов.

По его словам, асфальт положили, чтобы сделать более безопасным участок, на котором зимой часто падают люди. Вопрос, почему рабочие приехали укладывать асфальт на элитном внедорожнике, пока остался без ответа.