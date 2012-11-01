"Лужникам" выделят 1 млрд рублей на развитие

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены выделить 1 миллиард рублей Олимпийскому комплексу "Лужники". Средства будут направлены на развитие материально-технической базы спорта высших достижений и подготовку спортивного резерва.

Такое решение было принято при подготовке проекта бюджета Москвы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.

Кроме того, в следующем году 1,15 миллиарда рублей получит территория малого предпринимательства "Зеленоград". Еще 100 миллионов рублей выделят на развитие "Московской венчурной компании", сообщает столичный департамент имущества.

Отметим, что основные параметры бюджета города после второго чтения остались без изменения. В 2013 году доходы казны составят около 1,5 триллионов рублей, расходы – почти 1,7 триллиона. Таким образом, дефицит превысит 200 миллиардов рублей.