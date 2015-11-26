Власти Москвы предлагают озеленить Большой Москворецкий мост

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Столичные власти поднимут вопрос озеленения и пешеходного развития Большого Москворецкого моста, сообщает Агентство "Москва".

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, озеленение моста было бы интересным экспериментом. При этом он подчеркнул, что эта идея появилась еще в первых предложениях по благоустройству парка "Зарядье". Сейчас же основной задачей является благоустройство самого парка и только после решения этого вопроса следует приступать к озеленению моста.

Напомним, парк "Зарядье" станет музеем под открытым небом, где главным экспонатом будет сама Москва, а также русская природа. В парке воссоздадут климат и высадят растительность из четырех ландшафтных зон. Здесь будут представлены, степь, тайга, лес и болота.

Эти зоны будут террасами спускаться вниз по неровностям ландшафта. Специалисты создадут искусственный микроклимат в разных частях парка с помощью новых технологий – регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

Концепция ландшафтного парка была сформирована по итогам международого архитектурного конкурса, в котором победил международный консорциум из представителей шести стран во главе с архитекторами Diller Scofidio+Renfro, ландшафтными архитекторами Hargreaves Associates и планировщиками Citymakers.

Работы по возведению парка планируется завершить в 2017 году.