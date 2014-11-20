Выбран подрядчик для реставрации четырех храмов в Зарядье

Фото: ТАСС/Сергей Микляев

Определен победитель открытого конкурса на реставрацию четырех храмов в Зарядье. Подрядчиком по итогам торгов стала реставрационно-строительная компания "Возрождение".

Работы по восстановлению церквей Святой Варвары, Максима Блаженного, Георгия и Анны планируется провести до конца 2016 года в рамках программы "Культура Москвы (2012-2016)".

Подрядчику предстоит сохранить уникальные памятники культуры. В храмах отремонтируют фасады и благоустроят прилегающие территории. Кроме того, восстановят чердачные перекрытия, окна, двери и площадки входа.

Помимо этого, в церкви Святой Варвары восстановят монументальную масляную живопись на фасадах, позолотят лепной декор, кресты и подкрестные яблоки. В церкви Максима Блаженного восстановят кирпичную кладку, в церкви Георгия на Псковской горе - ступени и крыльцо из натурального камня. В церкви Анны отреставрируют позолоту.

По условиям контракта, все виды работ должны быть исполнены в течение 685 календарных дней. Стоимость работ составит 272,769 миллиона рублей.

О подрядчике На счету компании "Возрождение" - десятки отреставрированных объектов в Москве и за ее пределами, среди них музей-усадьба Архангельское, Морской Николаевский Собор в Кронштадте, Астраханский кремль, дворцовый комплекс "Царицыно" в столице. Компания специализируется на реставрации и воссоздании кирпичных кладок, конструкций и декора из естественного камня, облицовок искусственным мрамором, керамики, архитектурно-лепного декора, резьбы по дереву, позолоты, художественного литья, черного и цветного металла, росписи, старинной мебели, штукатурной отделки, окраски фасадов и интерьеров.

Как сообщало ранее M24.RU, в апреле 2014 года столичные власти объявили конкурс на разработку концепции парка "Зарядье" на месте гостиницы "Россия". Победителем стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro.

Современный парк площадью 10 гектаров, который будет работать круглый год, планируют открыть ко Дню города 2017. Он будет выходить на набережную, а на противоположной стороне Москвы-реки создадут пристань.

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес, степь, тундру и болото. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

Планируется, что в парке откроются музеи, в которых можно будет узнать об истории Зарядья.

