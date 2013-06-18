В парке "Зарядье" не будет коммерческой недвижимости

"Вечер с Алексеем Вершининым": Каким будет парк "Зарядье"

Пока неизвестно, каким станет парк Зарядье, расположенный в самом сердце Москвы, однако на его территории точно не появится никакой коммерческой недвижимости. Об этом в программе "Вечер с Алексеем Вершининым" на телеканале "Москва 24" рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, опасения москвичей о появлении у стен Кремля новых торговых центров и офисов безосновательны.

Парк разместится на территории 13 гектаров. Кроме прогулочной зоны в нем, по словам Кузнецова , "в довольно скромном количестве" появятся кафе, магазины, выставочные площади. Недвижимость займет до 40 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет организована парковка максимум на 500 машин.

Как отметил главный архитектор столицы, парк станет комфортным местом для отдыха, где можно "побездельничать красиво".

Напомним, концепцию будущего проекта парка "Зарядье" будут разрабатывать шесть интернациональных консорциумов, во главе которых стоят компании из США, Нидерландов, Китая, Великобритании, Германии и России. Проекты будут разработаны к сентябрю, а победитель определится в ноябре 2013 года.