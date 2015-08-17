Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Российский инвестор построит гостиницу в парке "Зарядье". Об этом в интервью Агентству "Москва" заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"На Варварке мы будем гостиницу согласовывать, где парк "Зарядье". Там наш инвестор, российский. Там сейчас обсуждается несколько концепций, ее будут строить в рамках общей концепции", — сказал Тимофеев.

Напомним, в апреле 2013 года столичные власти объявили конкурс на разработку концепции парка "Зарядье" на месте гостиницы "Россия". Победителем стала интернациональная команда Diller Scofidio + Renfro.

"Москва в цифрах": Проект парка "Зарядье" в Москве

В "Зарядье" будут представлены растения со всей России. Планируется воссоздать четыре типа российского пейзажа: лес (березовая роща и сосновый бор), степь, тундру и болото. Искусственный микроклимат в разных частях парка создадут с помощью регуляции температуры, управления ветром и имитации естественного света.

При этом на территории парка будет сохранен фундамент концертного зала "Россия", запланирована и реставрация храмов, входящих в единый комплекс с будущим парком.

Весной Сергей Собянин открыл на территории будущего парка выставочный павильон. Объект площадью 270 квадратных метров сооружен в форме купола, внутри которого размещены центральный круглый зал и обходная галерея.

В нем можно узнать об истории района и увидеть проекты участников конкурса на лучшую концепцию парка. Кроме того, новый интерактивный павильон позволяет москвичам узнать, каким станет парк после завершения всех этапов строительства.