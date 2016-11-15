Рабочий свалился в котлован на стройке парка "Зарядье"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Молодой человек упал в котлован на территории строящегося парка Зарядье в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В экстренную реанимацию НИИ имени Склифосовского доставили 21-летнего мужчину. У него врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

Полицейские опросили двоюродного брата потерпевшего, работавшего на стройке. Он пояснил, что несчастный случай произошел, когда они вдвоем обходили котлован.

Юноша шел впереди и разговаривал по мобильному телефону. Неожиданно он споткнулся и упал в котлован с высоты примерно шести метров. На место немедленно вызвали медиков.