Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Москвичам предложили принять участие в выборе логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Соответствующий опрос стартовал в "Активном гражданине", сообщает пресс-служба проекта.

Участники голосование могут выбрать один из трех проектов, пробившихся в финал по итогам открытого творческого конкурса. Всего жюри оценивало 70 представленных работ.

Авторы первого представленного в "Активном гражданине" проекта рассматривают парк как место соединения стихий, поколений и культур. По их мнению, стилистическое решение должно передать истинный образ России – ее многоликость, разнообразие природы, народов и традиций.

В основе второй концепции лежит древнерусская буква З – "земля". Графическое начертание объединяет узнаваемые русскую З и латинскую Z, а легкость воспроизведения и многофункциональность открывают широкие возможности по масштабированию.

Третий логотип также основан на букве З. Ее образует силуэт сказочной птицы. Традиционные мотивы апеллируют к национальному фольклору, однако благодаря строгой текстовой составляющей игривость и сказочность логотипа удается уравновесить.