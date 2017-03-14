Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Москвичам предложили принять участие в выборе логотипа и фирменного стиля парка "Зарядье". Соответствующий опрос стартовал в "Активном гражданине", сообщает пресс-служба проекта.
Участники голосование могут выбрать один из трех проектов, пробившихся в финал по итогам открытого творческого конкурса. Всего жюри оценивало 70 представленных работ.
Авторы первого представленного в "Активном гражданине" проекта рассматривают парк как место соединения стихий, поколений и культур. По их мнению, стилистическое решение должно передать истинный образ России – ее многоликость, разнообразие природы, народов и традиций.
В основе второй концепции лежит древнерусская буква З – "земля". Графическое начертание объединяет узнаваемые русскую З и латинскую Z, а легкость воспроизведения и многофункциональность открывают широкие возможности по масштабированию.
Третий логотип также основан на букве З. Ее образует силуэт сказочной птицы. Традиционные мотивы апеллируют к национальному фольклору, однако благодаря строгой текстовой составляющей игривость и сказочность логотипа удается уравновесить.
В состав парка войдут: медиацентр с культурным комплексом и магазином сувениров, познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", а также рестораны, кафе и паркинг площадью более 20 тысяч квадратных метров.
Вход в парк будет бесплатным, приобрести билет потребуется только посетителям концертов и выставок. По прогнозам, "Зарядье" будет принимать до 12 миллионов человек в год.
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