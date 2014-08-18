Движение по Большому Татарскому переулку временно ограничено

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Движение по Большому Татарскому переулку временно перекрыто в связи с заседанием суда по делу о беспорядках на Болотной площади, передает Агентство "Москва".

В настоящее время около здания стоят несколько автобусов с полицейскими, при этом массового скопления людей нет.

Напомним, в Замоскворецком суде 18 августа оглашают приговор четверым фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.

На скамье подсудимых - Алексей Гаскаров, Александр Марголин, Елена Кохтарева и Илья Гущин. Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках и примении в отношении представителей власти насилие, "неопасное для жизни или здоровья".