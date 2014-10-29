В центре Москвы построят новую поликлинику

Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков

В районе Замоскворечье появится новая детско-взрослая поликлиника. На ее проектирование уже объявили открытый конкурс, сообщает пресс-служба департамента строительства. Поликлиника начнет работу в 2017 году.

Учреждение разместится по адресу Большой Строченовский переулок, владение 23 А. Как сообщает пресс-служба, поликлинику смогут посещать 320 пациентов в смену. В здании будет 5 этажей, его общая площадь составит около 8 тысяч квадратных метров.

Всего в Центральном административном округе работает 26 взрослых поликлиник и 12 детских. Из них в Замоскворечье находятся две: на Татарской улице и в Большом Татарском переулке.

Напомним, столичный депздрав занялся реорганизацией работы медучреждений Москвы. Сейчас власти объединяют поликлиники - уже создано 86 комплексов. В каждом из них есть головное подразделение и филиалы, где врачи с помощью полного комплекса оборудования могут выявить любое заболевание.

К Новому году департамент здравоохранения разработает план дальнейшего развития столичной системы здравоохранения.

Что ждет столичную медицину в 2014 году

Произойдет своеобразное "укрупнение" клиник - неэффективные больницы будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями - от хирургии до кардиологии.

"Мы рассчитываем, что к концу 2016 года уже полностью будет понятно, сколько останется у нас крупных многопрофильных больниц. Мы сегодня рассчитываем на 35 тысячекоечных больниц, которые будут работать в системе ОМС", - сообщил заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. По его словам, в городе продолжат работу туберкулезные, инфекционные, психиатрические и другие специализированные больницы.

Что же касается якобы намеченного массового сокращения медработников, заммэра, напротив, отметил нехватку кадров в системе здравоохранения. По его словам, сейчас поликлиникам и больницам нужно дополнительно около 5 тысяч врачей-терапевтов, 7 тысяч педиатров и 2 тысяч хирургов.