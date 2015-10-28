Высота зданий на южной части ЗИЛа не будет превышать 85 метров

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Высота зданий на территории южной части ЗИЛа не будет превышать 85 метров, сообщил начальник управления генерального плана Москвы Москомархитектуры Александр Ильин.

Такое решение было озвучено на первом экспертном совете по теме – "Полуостров ЗИЛ: будущее южной территории".

"Этажность ограничена ландшафтно-визуальным анализом – это порядка 75–85 метров. Однако в отдельных частях, чтобы не нарушать общий городской силуэт, она может быть повышена", – отметил Ильин.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

Напомним, в октябре 2014 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более двух миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион – жилая площадь с социальной инфраструктурой.

Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.

Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машиномест.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.