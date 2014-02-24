Необычную версию спектакля "Борис и Глеб" покажут в ЗИЛе

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 25 февраля, в культурном центре ЗИЛ покажут спектакль "Борис и Глеб". Мероприятие пройдет не на привычной сцене с декорациями и театральным реквизитом, а в библиотеке. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

Постановка "Борис и Глеб" расскажет о событиях древнерусской истории небанальным языком и объединит элементы перфоманса, сторителлинга и народного сказания. Постановка подготовлена актерами Филиппом Виноградовым и Алексеем Размаховым по мотивам "Повести временных лет". Действие будет развиваться под живой аккомпанемент музыканта из ансамбля "Русичи".

Особую роль в спектакле занимает книга - создатели "оживили" ее и наделили ярким характером. Всю постановку рассказчик будет разгадывать код, зашифрованный в древнерусском тексте.

Трансляция начнется 25 февраля в 20:00.

Трансляция завершена.