На "Полуострове ЗИЛ" поселят 25 тысяч человек

Фото: M24.ru

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Земельный участок ограничен территорией Малого кольца МЖД, Москвой-рекой и технической зоной метрополитена. "Проект планировки охватывает территорию ориентировочной площадью 164,2 га и будет подготовлен за счет средств бюджета", - отметил председатель ведомства Константин Тимофеев.

Общая площадь объектов составит более 2 миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион - жилая площадь с социальной инфраструктурой.

Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысячи человек.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

Кроме того, предусмотрено строительство магистральных дорог на Симоновской набережной, вдоль Малого кольца МЖД, от Симоновской набережной до проспекта Андропова, двух автомобильных мостов, улиц и дорог местного значения.

Напомним, московские власти намерены создать на территории завода ЗИЛ новый городской район общей площадью 37 гектаров. Ожидается, что здесь будет создано 45 тысяч рабочих мест.

Проект, над которым совместно работали НИиПИ Генплана Москвы и архитектурное бюро "Проект Меганом", получил название "Полуостров ЗИЛ".

Сергей Собянин посетил территорию бывшего завода ЗИЛ

Концепция планировки предусматривает комплексную жилую, социальную и общественно-деловую застройку промзоны, а также создание современной транспортной инфраструктуры благоустройство и озеленение территории, включая набережные Москвы-реки.

Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, 2 офисных здания и парковочный терминал на 3 тысячи машиномест.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.